Patlamayan lastik üretilecek

Michelin firması, Tweel isimli patlamayan lastik üretimine başlayacağını açıkladı.



Hiç patlamayacak ve değiştirmekle uğraşmayacağınız bir tekerlek konsepti, üreticilerin uzun zamandır üzerinde uğraştıkları bir konu. Normal vatandaşın ancak bilimkurgu filmlerinde olacağına inandığı bu konsepte şu anda en yakın firma ünlü lastik üreticisi Michelin.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Michelin uzun zaman önce Tweel isimli patlamayan tekerlek/lastik ürününü tanıtmıştı. Ama şu zamana kadar üretimle ilgili bir haber yoktu, çünkü testlerine devam ediliyordu. İşte şimdi Michelin’den güzel haber geldi. Tweel üretime giriyor, ama otomobil sahipleri hemen sevinmesin, biraz daha bekleyecekler.

Çünkü Michelin Tweel şu anda sadece belli inşaat araçları için üretilmeye başlanıyor. Henüz otomobiller için yüksek hızlarda sağlam kalacak uygun bir versiyon tamamlanamamış. Tüm bunların yanında önümüzdeki birkaç sene içerisinde binek araçlar için de uygun bir tasarımın üretime geçirileceği tahmin ediliyor.