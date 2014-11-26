T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Patlamayan lastik üretilecek

Ünlü lastik imalatçısı Michelin, Tweel isimli patlamayan lastik üretimine başlayacağını duyurdu

26 Kasım 2014 23:42

Michelin firması, Tweel isimli patlamayan lastik üretimine başlayacağını açıkladı.

Hiç patlamayacak ve değiştirmekle uğraşmayacağınız bir tekerlek konsepti, üreticilerin uzun zamandır üzerinde uğraştıkları bir konu. Normal vatandaşın ancak bilimkurgu filmlerinde olacağına inandığı bu konsepte şu anda en yakın firma ünlü lastik üreticisi Michelin. 

radikal.com.tr'nin haberine göre, Michelin uzun zaman önce Tweel isimli patlamayan tekerlek/lastik ürününü tanıtmıştı. Ama şu zamana kadar üretimle ilgili bir haber yoktu, çünkü testlerine devam ediliyordu. İşte şimdi Michelin’den güzel haber geldi. Tweel üretime giriyor, ama otomobil sahipleri hemen sevinmesin, biraz daha bekleyecekler.

Çünkü Michelin Tweel şu anda sadece belli inşaat araçları için üretilmeye başlanıyor. Henüz otomobiller için yüksek hızlarda sağlam kalacak uygun bir versiyon tamamlanamamış. Tüm bunların yanında önümüzdeki birkaç sene içerisinde binek araçlar için de uygun bir tasarımın üretime geçirileceği tahmin ediliyor.

 

ETİKETLER

michelintweeylastiktekerlekotomobil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24