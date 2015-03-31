Paskalya'da çocuklar mutlu



Paskalya'da çocuklar eskiden küçük hediyelere de sevinirilerdi. El yapımı oyuncaklar, giysiler, ayakkabılar onları mutlu etmeye yeterdi. Ama bazı kaynaklara göre günümüzde çocukların Paskalya'dan beklentileri de farklılık gösteriyor. Yani ucuz hedeyilerin yerini pahalı armağanlar alıyor.

Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu SWR'in haberine göre Paskalya giderek "tüketici bayramına" dönüşüyor. EPD haber ajansı ise bir haberinde Paskalya tatilinde alınan hediyelerin geçen yıllara oranla daha pahalı olduğuna işaret ediyor.

Alman Perakendeciler Birliği Sözcüsü Stefan Hertel'in ise bu saptamalara itirazı var. Hertel, "Paskalya'nın yeni Noel olduğuna dair haberler bile okudum. Hayır, bu doğru değil. Paskalya satışlarda önemli bir ivme yaratıyor ama en önemli alışveriş dönemi olan Noel'le kıyaslanamaz" diye konuşuyor.

Perakendeciler Birliği verilerine göre Noel döneminde yapılan harcamalar hayli yüksek. Kasım ve Aralık aylarında her ay için 42 milyar 700 milyon euro ciro yapan esnaf, kalan 10 ayda ise ayda ortalama 37 milyar 400 milyon euroluk satış gerçekleştiriyor. Bu da Noel döneminde satışların yüzde 14 oranında arttığına işaret ediyor.

Paskalya döneminde ise harcamalarda bu denli yükseliş görülmüyor. Satın alınan eşyalarla ilgili araştırmalar da pek yapılmıyor. Uzmanlara göre ilgisizliğin gerekçesi, esnafın Paskalya'yı pek önemsememesi.

Kapsamlı anket çalışmaları yapılmadığından Paskalya döneminde nelerin satın alındığı da kesin olarak bilinmiyor.

Stefan Hertel, "Kitap, CD ya da bir parfüm satın alan müşteriye bunları Paskalya hediyesi olarak alıp almadığını ya da kendisinin okuyacağını sormuyoruz" diyor.

Dışarıda oynanan oyuncaklar tercih ediliyor

Ancak baharın başlangıcı olması nedeniyle daha çok evlerin dışında oynanabilecek oyuncakların tercih edildiğini belirten Perakendeciler Birliği Sözcüsü Hertel, müşterilerin Paskalya'daki hediye tercihlerini şöyle sıralıyor:

"Bir çok kişi oyuncak araba, kaykay, salıncak, tahterevalli, kürek, futbol kalesi ya da trambolin gibi dışarıda oynanabilen oyuncaklar satın alıyor. Yapı mağazalarından geleneksel olarak baharın başlamasıyla birlikte bahçe ve teras bitkileri satın alıyorlar ve bunları toprağa dikiyorlar."

Ancak Paskalya döneminde sektörel bazda gerçekleşen satış rakamlarını görmek mümkün. Buna göre oyuncak sektörü yılda ortalama 2 milyar euro ciro yaparken, en önemli satışlarını Paskalya'da gerçekleştiriyor. Federal Oyuncak Perakendecileri Birliği Genel Müdürü Willy Fischel, sadece Paskalya'da 30 milyon euroluk oyuncağın satıldığını kaydetti. Fischel, Paskalya'nın çocuklar için Noel ve doğum günlerinden sonra üçüncü önemli dönem olduğunu sözlerine ekledi.

Paskalya'da oyuncakçılardan sonra en çok kazananlar ise çikolata ve şekerleme satıcıları. Hatta bu sektör için Paskalya Noel'den de önemli denilebilir. Alman Şekerleme Üreticileri Birliği bu yıl 213 milyon adet tavşan formunda Paskalya çikolatasının satılacağını tahmin ediyor. Buna karşın Noel Baba formundaki çikolatalar ise geçtiğimiz Noel'de 196 milyon adet satılmıştı.