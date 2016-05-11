Pasifik'te beş adacık kayboldu

Pasifik Okyanusu'ndaki beş küçük ada, deniz seviyesindeki artış ve erozyon nedeniyle kayboldu.

Avustralyalı bilim insanlarının Çevresel Araştırma Makaleleri dergisinde yayımlanan raporunda, Pasifik Okyanusu'nda beş adacığın kaybolduğu ve bu adacıkların iskân edilmemiş Solomon Adaları'na bağlı toprak parçaları olduğu belirtildi.

Uzmanlar, yaşanan doğa olayının, iklim değişikliğinin Pasifik kıyılarına etkisinin bilimsel kanıtı olduğunu ifade etti.

Son 20 yılda deniz seviyesindeki artış yılda 10 milimetreye çıktı

Raporda, 1947 ile 2014 yılları arasında elde edilen uzay görüntüleri ile tarihsel ve yerel bilgi birleştirilerek varılan sonuçta, son 20 yılda, takımadalarındaki deniz seviyesi artışının yıllık 10 milimetreye kadar çıktığı saptandı.

Büyüklükleri 50 bin metrekareyi bulan kayıp beş adacığın, bitki kaplı mercan adaları olduğu ve zaman zaman balıkçılar tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Solomon Adaları, 640 bin kişilik nüfusuyla Avustralya’nın kuzey doğusunda yer alan yüzlerce adadan oluşuyor. Değişen şartlardan etkilenen birçok Nuatambu adası sakininin, daha yüksek volkanik adalara taşındığı biliniyor.