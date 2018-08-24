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Spor

Partizan - Beşiktaş: 1-1

Ali DANAŞ / BELGRAD (DHA) STAT: Partizan HAKEMLER: Ivan Kurizliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko PARTIZAN: Stojkovic - Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic (Dk

24 Ağustos 2018 02:25

Ali DANAŞ / BELGRAD (DHA)

STAT: Partizan
HAKEMLER: Ivan Kurizliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko
PARTIZAN: Stojkovic - Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic (Dk. 66 Scekic), Zdjelar, Jankovic (Dk. 35 Ivanovic), Pantic, Zakaric, Ricardo Gomes (Dk. 74 Nikolic)
BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 76 Roco), Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma (Dk. 79 Gökhan Töre), Tolgay (Dk. 89 Güven), Caner, Larin
GOLLER: Dk. 14 Ricardo Gomes (Partizan) - Dk. 15 Tolgay Arslan (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Kosovic, Ivanovic, Miletic, Nikolic (Partizan) - Caner, Tolgay, Larin (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Partizan Stadyumu\'nda oynanan mücadelede Beşiktaş\'ın golü 15\'inci dakikada Tolgay Arslan ile gelirken, ev sahibin golünü 14\'üncü dakikada Ricardo Gomes kaydetti.
Bu maçın rövanşı 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00\'de Vodafone Park\'ta oynanacak.

14\'üncü dakikada Pantic\'in pası ile sol kanatta topla buluşan Zakaric ortasını arka direkte bulunan Ricardo Gomes\'e doğru yaptı. Ortaya iyi yükselen Gomes\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
15\'inci dakikada sağ kanatta topu alan Ricardo Quaresma, son çizgiye indi ve ortasını Tolgay Arslan\'a yaptı. Tolgay Arslan\'ın kafa vuruşunda top Partizan ağlarına gitti: 1-1.
36\'ncı dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Caner Erkin\'in ortasını uzaklaştırmak isteyen Nemanja Miletic\'in ters 
kafa vuruşunu son anda kaleci Vladimir Stojkovic uzaklaştırdı.
39\'uncu dakikada köşe vuruşu kullanan Quaresma\'nın ön direğe doğru kestiği topa Cyle Larin\'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
42\'nci dakikada Gomes\'in ceza sahası sağ çaprazına girer girmez çıkarttığı şut Tolga Zengin\'den döndü.
İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.
51\'inci dakikada Markovic\'in pası ile ceza sahasının içerisinde topla buluşan Miletic\'in çektiği şut farklı yandan dışarı çıktı.
62\'nci Gökhan Gönül\'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Caner Erkin\'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Partizan ile Beşiktaş sahadan 1-1\'lik eşitlikle ayrıldı.

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