Parlamento Brexit'e direniyor

Britanya'da bir grup milletvekili ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkilerinin parlamentonun oylarıyla belirlenmesini ve AB'den ‘yumuşak ayrılış' formülünün benimsenmesini talep etti. Muhafazakâr Parti milletvekili Anna Soubry BBC'ye verdiği demeçte ‘öncelikle Avrupa ortak ekonomik bölgesinde kalınmasının parlamentoda tartışılması gerektiğini' söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin eski Genel Başkanı Ed Milliband Başbakan Theresa May'in AB'den ayrılış görüşmelerinde izleyeceği strateji için parlamentonun onayına ihtiyacı olduğunu belirtti. Milliband Britanya Başbakanı'nın görüşmeleri gizli yürütme yetkisinin olmadığını ve ne referandumun, ne de parlamentonun kendisine ‘sert Brexit' yetkisi verdiğini dile getirdi.

İktidardaki Muhafazakâr Parti eleştirileri geri çevirdi. Bir hükümet sözcüsü Brexit'in tabiatıyla parlamento genel kuruluna getirileceğini ancak Haziran ayındaki halkoylamasının ardından AB üyeliğinin ikinci kez oya sunulmasının kabul edilebilir bir yöntem olmadığını söyledi.

AB'den ayrılış uzayacak

‘Sert Brexit' Britanya'nın Avrupa ortak ekonomik bölgesinden tamamen çekilmesi, yeniden ticaret anlaşmaları imzalaması ve göç kurallarını sertleştirmesi anlamına geliyor. AB ülkeleri, Britanya'nın Avrupa iç pazarında kalabilmesi için serbest işgücü dolaşımını kabul etmesi gerektiğini duyurmuştu.

Başbakan Theresa May AB'den ayrılış işlemlerinin en geç 2017 Mart ayında başlatılacağını açıklamıştı. Müzakerelerin iki yıl sürmesi bekleniyor. 23 Haziran'daki halkoylamasında Britanyalılar az farkla AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Oylamadan sonra May Başbakanlık ve Muhafazakâr Parti Genel Başkanlığı görevlerini David Cameron'dan devralmıştı. Büyük Britanya ile 27 AB üyesi arasındaki ilişkilere son verilmesiyle ilgili görüşmelerin başlayabilmesi için Britanya'nın AB'den ayrılacağını resmen ilan etmesi gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, GA