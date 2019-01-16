Parktaki oyuncaklar yandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki oyun parkında bilinmeyen nedenle çıkan yangında, oyuncaklar zarar gördü.

Dün akşam saatlerinde, Şemikler Mahallesi 6295 Sokak\'ta bulunan oyun parkında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Parktaki oyuncakların alev aldığını gören mahalle sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Oyuncakların zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay sırasında parkta oynayan çocuk bulunmaması olası tehlikeyi önledi.



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