Parka pompalı tüfekli ateş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, 2 gün önce çıkan kavgada birbirlerini şişeyle vurarak yaralayan iki gençten Uğur Ürün kaldırıldığı hastanede bugün öldü. Ürün\'ün yakınları olduğu öne sürülen bir grup, olayın meydana geldiği parka gidip etrafa pompalı tüfekle ateş etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen 22 Eylül Cuma gecesi, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı\'ndaki Şehit Tolga Özmen Parkı\'nda aralarında husumet bulunan 37 yaşındaki Engin Toprak ile 23 yaşındaki Uğur Ürün arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, parktaki büfeden aldıkları şişeler ile birbirlerine vurmaya başlayan 2 genç kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, yaralı gençlerden Engin Toprak\'ı Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Diğer yaralı Uğur Ürün ise bu sırada olayı haber alıp gelen yakınları tarafından otomobile bindirilip, Aydın Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kasığından kırık şişe parçası ile yaralanan ve çok kan kaybettiği belirlenen Ürün, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Ürün\'ün ölüm haberini alan yakınları hastaneyi birbirine kattı. Olayların büyümesini polis önlerken, takviye olarak gönderilen çevik kuvvet ekibi hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

PARKA POMPALI SALDIRI

Olayın meydana geldiği Şehit Tolga Özmen Parkı\'na, bugün saat 14.00 sıralarında otomobille gelen kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Parka peşpeşe ateş eden şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Polis, parkı güvenlik şeridi ile çevirip, kimseyi almadı. Parka, saldıran kişilerin Ürün\'ün yakınları olduğu öne sürülürken polis soruşturma başlattı.



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