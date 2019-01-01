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Park halindeki otomobil yandı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Muğla), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı

01 Ocak 2019 18:30

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Muğla), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümü yandı.
Tevfikiye Mahallesi 68 Sokak\'ta park halinde duran Ayşe Işık\'a ait 09 NG 833 plakalı otomobilin motor bölümünde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, itfaiye ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Otomobilin motor kısmı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis, soruşturma başlattı.

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