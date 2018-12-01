Paris'teki "Sarı yelekliler" eylemine müdahale

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler"in Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlediği gösteride tansiyon yükseldi. Bölgeye kurulan güvenlik bariyerini aşmak isteyen göstericiler Fransız polisinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Göstericileri gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale eden polis bugünkü gösterilerde 63 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Paris polis sözcüsü Johanna Primevert, göstericilere müdahale sırasında 10 polis memurunun yaralandığını aktardı. Göstericilere karşı alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis ve jandarmada 5 bin kişilik ekibin görev başında olduğu belirtildi.

Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bölgede "ortalığı karıştıran bin 500 kişi" olduğunu söyledi.

Fransa Kasım ayının ortasından bu yana akaryakıt zamlarını ve hükümetin reform politikalarını protesto etmek için sarı yelek giyen göstericilerin protestolarına sahne oluyor. Fransa'da son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artmıştı.

Fransa'da başlayan gösteriler dün Belçika'ya sıçramıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de akaryakıt zammını ve kötü hayat şartlarını protesto etmek için "Sarı yelekliler”in düzenlediği gösteride polisle göstericiler arasında çatışma çıkmış, 60 kişi gözaltına alınmıştı.

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DW,rtr/ÖA,MY

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