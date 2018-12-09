Paris'te sessizlik hakim

Ender Duruel Paris (DHA) – Fransa’nın başkenti Paris’e, dünkü ‘sarı yelekliler’ eyleminin ardından sessizlik hakim oldu.

Fransa’da 17 Kasım’da başlayan ve dördüncü haftasına giren ‘sarı yelekliler’ protestoları sebebiyle dün Paris’te hizmet vermeyen mağazalar, müzeler ve restoranlar, eylemin akşam saatlerinde durulmasının ardından yeniden açıldı.

Dünkü eylemler sırasında 700’den fazla kişi gözaltına alındı ve Paris’teki protestoya 1,500’den fazla kişi katıldı. Eylemlerin durulmasının ardından Paris’te hayat normale dönerken Paris halkı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu hafta akaryakıt zamları ve eylemlere yönelik yapacağı açıklamayı bekliyor.

Paris’teki eylemlerle ilgili DHA’nın sorularını yanıtlayan Türkler, bu gibi eylemlerin 200 yıldır Fransa’da olduğunu ve hükümetin durumu anlayana kadar devam edeceğini beklediklerini söylediler.

Görüntü dökümü:

Paris’ten genel görüntü

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