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Deutsche Welle

Paris'te olaylı gece

Paris'te 'Nuit Debout' grubunun sosyal adaletsizliği protesto gösterisine katılanlar polisle çatıştı. Gösteri sırasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

15 Nisan 2016 11:48


Paris'teki protesto gösterileri sırasında arbede çıktı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet meydanındaki sosyal adaletsizliği protesto gösterisine katılan 300 kişi vitrin camlarını kırdı, dükkânları yağmaladı ve otobüs duraklarını tahrip etti. Polise saldıran gençlerden 20'si gözaltına alındı. Dört göstericinin yaralandığı olaylar sırasında polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

‘Nuit Debout' (Ayakta gece) grubuna katılanlar 31 Mart'tan bu yana geceleri meydanda buluşarak protesto gösterisi yapıyor. Hükümetin istihdam piyasası reformlarını protesto amacıyla başlatılan gösteriler başka alanları da kaplıyor. Fransız medyasında protesto eylemleriyle New York'taki ‘Occupy Wall Streeet' ve Madrid'deki ‘İndgnados' hareketleri arasında benzerlik bulunduğu belirtiliyor. İspanya'daki protesto hareketi sosyal adaletsizlik, banka spekülasyonları ve hükümetin tasarruf politikasını hedef alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ParisDeboutCumhuriyetMartNew YorkWall StreeetMadridDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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