Paris'te Obama-Erdoğan görüşmesi



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ile Erdoğan'ın salı günü BM İklim Zirvesi'ne katılmak üzere bulundukları Paris'te bir araya geleceği bildirildi.

Obama, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş ve Rusya uçağının düşürülmesi konusundaki üzüntüsünü dile getirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklamalarına göre Obama, Rusya ile Türkiye arasındaki gerginliğin yatıştırılması için de destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Putin - Erdoğan görüşmesi gerçekleşmedi

Kremlin'den yapılan açıklamada Paris'teki iklim zirvesine katılan Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında buluşma yapılmayacağı ve bu konuda herhangi bir temasta bulunulmadığını duyurmuştu.

Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesi iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Rus savaş uçağının Suriye sınır bölgesinde Türkiye tarafından düşürülmesi üzerine Moskova yönetiminin başvurulacağını duyurduğu cezai tedbirler açıklamıştı. Yaptırımlar arasında Türkiye'den ithal edilen mallara sınırlama getirilmesi, vize serbestisinin kaldırılması ve turistik bağlantıların askıya alınması da bulunuyor.