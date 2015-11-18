Paris'te kanlı operasyon



Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis banliyösünde düzenlenen anti terör operasyonunda üç zanlı yakalandı. Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) emniyet makamlarına dayanarak verdiği habere göre operasyon sırasında en az iki kişi öldürüldü. Bir kadın terörist üzerindeki bombayı patlatarak intihar etti. Polisin izini sürdüğü çok sayıdaki terör zanlısının bir binada saklandığı öğrenildi.

Binaya yapılan baskın sırasında çok sayıda polisin yaralandığı bildirildi. Operasyon, 129 kişinin can verdiği Paris'teki terör saldırılarının perde arkasındaki İslamcı Abdülhamid Abaaoud'u yakalamak amacıyla başlatılmıştı.

Sabah saatlerindeki baskından sonra binada bir kişinin daha bulunduğu ve iki zanlının teslim olduğu bildirilmişti. Adalet Bakanı Christiane Taubira anti terör operasyonu sona ermeden ayrıntılı bilgi verilemeyeceğini söyledi. Polis semt sakinlerini evlerinden çıkmamaları hususunda uyardı. Sokaklarda özel terörle mücadele timleri görevlendirildi. Saint-Denis'teki okullar tatil edildi.