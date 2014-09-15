Paris'te 'IŞİD Konferansı'



Bir süredir "İslam Devleti" adını kullanan terörist IŞİD'e karşı alınacak önlemleri koordine etmek amacıyla düzenlenen uluslararası konferans, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yapılıyor.

Konferansa 20'ye yakın ülkenin yanı sıra bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın konuşmasıyla açılacak konferansta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da hazır bulunuyor.

Almanya'yı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier temsil ediyor. Steinmeier, daha önce yaptığı bir açıklamada, terör örgütünün başka ülkeleri de hedef alabileceğini söylemiş ve bu kapsamda Suudi Arabistan ve Ürdün'ü anmıştı.

Fransa, ABD'nin terör örgütüne yönelik hava saldırılarına katkı sağlanmasını istiyor. Almanya ise Iraklı Kürtlere silah ve insani yardım sağlamakla yetinmek istiyor.