T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Paris'te 'IŞİD Konferansı'

Irak ve Suriye'de dehşet saçan terör örgütüne karşı alınacak önlemler Paris'te görüşülüyor.

15 Eylül 2014 12:21


Bir süredir "İslam Devleti" adını kullanan terörist IŞİD'e karşı alınacak önlemleri koordine etmek amacıyla düzenlenen uluslararası konferans, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yapılıyor.

Konferansa 20'ye yakın ülkenin yanı sıra bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın konuşmasıyla açılacak konferansta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da hazır bulunuyor.

Almanya'yı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier temsil ediyor. Steinmeier, daha önce yaptığı bir açıklamada, terör örgütünün başka ülkeleri de hedef alabileceğini söylemiş ve bu kapsamda Suudi Arabistan ve Ürdün'ü anmıştı.

Fransa, ABD'nin terör örgütüne yönelik hava saldırılarına katkı sağlanmasını istiyor. Almanya ise Iraklı Kürtlere silah ve insani yardım sağlamakla yetinmek istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakSuriyeParisDevleti34;IŞİDFransaCumhurbaşkanı François HollandeIrak Cumhurbaşkanı Fuad MasumDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierSuudi ArabistanABDIraklı KürtlereDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24