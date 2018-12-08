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Dünya

Paris'te eylemlerin şiddeti artıyor

Ender Duruel, (DHA) – Fransa genelinde başlayan ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edildiği ‘sarı yelekliler’ eylemlerinde bugün 700'den fazla protestocu gözaltına alındı

08 Aralık 2018 22:44

Ender Duruel, (DHA) – Fransa genelinde başlayan ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edildiği ‘sarı yelekliler’ eylemlerinde bugün 700\'den fazla protestocu gözaltına alındı.

Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez protestolara ülke genelinde 31 bin kişinin katıldığını; 8 bini Paris’te olmak üzere 89 bin polis memurunun görevlendirildiğini açıkladı.
Polisin, müzeler, turistik alanlar ve pek çok metro istasyonunu kapatmak gibi geniş güvenlik önlemleri aldığı Paris’te, protestolar gün içinde sakin geçse de akşam saatlerinde eylemler sertleşti. Bazı protestocular kaldırım taşlarını söktüler,  Şanzelize’de bazı iş yerleri taşlandı ve araçlar ateşe verildi.
Eylemlerin sertleşmesi sonrası polis, biber gazı ve tazyikli su kullandı. Eylemler kapsamında şu ana kadar 1,500’den fazla kişinin gözaltına alındığı; en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve 222’si polis olmak üzere 1,000’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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