Paris’te cephanelik bulundu

Paris'te geçen hafta tutuklanan bir kişinin Argenteuil semtindeki bir evde büyük bir

cephanelik oluşturduğu ortaya çıktı. Terörle mücadele savcısı François Molins,

cephaneliğin kısa süre içinde gerçekleştirilmesi planlanan büyük bir saldırıda

kullanılacağını düşündüklerini, ancak saldırının hedefi

konusunda henüz bilgi

bulunmadığını açıkladı.

Aylar süren soruşturma sonucu geçen perşembe günü tutuklanan 34 yaşındaki Reda

K. hakkında terör örgütüne üyelik suçundan dava

açıldı. Fransa İçişleri Bakanı

Bernard Cazeneuve, Reda K.‘nın tutuklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada

‘ilerlemiş aşamada‘ bir terör saldırısı

planının engellendiğini belirtmişti.

Savcı Molins, Argenteuil'deki evde görülmemiş

boyutta cephaneye rastlandığını

belirterek, beş Kalaşnikof piyade tüfeği, bir makinalı tabanca, yedi tabanca, 1.3 kilo

endüstriyel patlayıcı madde, 105 gram TTAP patlayıcı ve kimyasal maddeler ele

geçirildiğini kaydetti. Evde ayrıca beş adet çalıntı

pasaport, bomba ateşleyici olarak

kullanılabilecek maddeler, aralarında yeni cep telefonlarının da bulunduğu yedi telefon

ve şırıngalar bulunduğu açıklandı.

Molins, zanlının sorgusunda terörist olmadığını ve evi üçüncü bir kişi için kiraladığını

söylediğini kaydetti.