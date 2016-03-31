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Dünya
Deutsche Welle

Paris’te cephanelik bulundu

Paris’in Argenteuil semtindeki bir evde büyük bir cephanelik bulunduğu açıklandı. Polis, ele geçirilen silah ve malzemenin büyük bir saldırıda kullanılmak üzere depolandığını düşünüyor.

31 Mart 2016 12:52

Paris'te geçen hafta tutuklanan bir kişinin Argenteuil semtindeki bir evde büyük bir
cephanelik oluşturduğu ortaya çıktı. Terörle mücadele savcısı François Molins,
cephaneliğin kısa süre içinde gerçekleştirilmesi planlanan büyük bir saldırıda
kullanılacağını düşündüklerini, ancak saldırının hedefi
konusunda henüz bilgi
bulunmadığını açıkladı.

Aylar süren soruşturma sonucu geçen perşembe günü tutuklanan 34 yaşındaki Reda
K. hakkında terör örgütüne üyelik suçundan dava
açıldı. Fransa İçişleri Bakanı
Bernard Cazeneuve, Reda K.‘nın tutuklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada
‘ilerlemiş aşamada‘ bir terör saldırısı
planının engellendiğini belirtmişti.

Savcı Molins,  Argenteuil'deki evde görülmemiş
boyutta cephaneye rastlandığını
belirterek, beş Kalaşnikof piyade tüfeği, bir makinalı tabanca, yedi tabanca, 1.3 kilo
endüstriyel patlayıcı madde, 105 gram TTAP patlayıcı ve kimyasal maddeler ele
geçirildiğini kaydetti. Evde ayrıca beş adet çalıntı
pasaport, bomba ateşleyici olarak
kullanılabilecek maddeler, aralarında yeni cep telefonlarının da bulunduğu yedi telefon
ve şırıngalar bulunduğu açıklandı.

Molins, zanlının sorgusunda terörist olmadığını ve evi üçüncü bir kişi için kiraladığını
söylediğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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