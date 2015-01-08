Paris'te çatışma



Olay Paris'in güneyindeki Porte de Chatillon yakınlarında, yerel saatle 08:19 sıralarında meydana geldi. Olay yerine bir trafik kazası nedeniyle çağrılan polislere otomatik silahla ateş açıldı. Sırtından vurulan iki polis ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı.

Olayın Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen baskınla ilgisi olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, gelişme üzerine Elize Sarayı'nda düzenlenen kriz toplantısından ayrılarak olay yerine gitti.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim olurken diğer iki zanlının aranmasına devam ediliyor. Fransa genelinde operasyonlar devam ediyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi.