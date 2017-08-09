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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te askerlere saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te askerlerin üzerine araç sürüldüğü, altı kişinin yaralandığı bildirildi.

09 Ağustos 2017 13:36

France Info radyosunun haberine göre, Paris'in Levallois-Perrot semtinde askerlerin üzerine araç sürüldü. Saldırıda ikisi ağır olmak üzere, altı askerin yaralandığı bildirildi. Aracı kullanan şoförün olay yerinden kaçtığı açıklandı. Polisin askerleri ezen aracı aradığı belirtiliyor.

Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi. Olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Daha önce de güvenlik görevlilerine yönelik saldırılara sahne olan Paris, IŞİD'in terör eylemlerine hedef olmuştu.

Fransa'da 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından ilan edilen OHAL, Temmuz 2016'da Nice kentinde 86 kişinin öldüğü saldırılar sonrası uzatılmıştı. Fransa'da OHAL halen yürürlükte.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DW, BÖ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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