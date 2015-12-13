Paris'te anlaşma sağlandı



Görüşmelere başkanlık eden Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, düzenlenen oylamanın ardından Paris Anlaşması'nın 195 ülkenin desteği ile oy birliği ile kabul edildiğini bildirdi.

Anlaşma uyarınca küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Anlaşma metni, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesini öngörüyor.

Metnin son hali üzerinde varılan anlaşma sonrasında imza töreninin 2016 yılı başında BM Genel Sekreterliği'nde yapılması bekleniyor.

"Umut ışığı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel BM İklim Zirvesi'nde varılan anlaşmayı bir "umut ışığı" sözleriyle tanımladı. Merkel “Bugün imzalanan anlaşmayla ilk kez tüm uluslararası toplumun küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katılımı taahhüt altına alındı” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı "Her ne kadar önümüzde yapılacak daha çok iş olsa da bu gelecekte de milyarlarca insanın yaşam şartlarını güvence altına alma yönünde bir umut ışığıdır" açıklamasını yaptı.