Paris'te 1 Mayıs çatışmaları

Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs yürüyüşü sırasında çıkan çatışmada biri ağır, üç polisin yaralandığı belirtildi.

Çatışmalarda polisin çeşitli nesneler ve molotof kokteyleri atan maskeli bir gruba gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

Bastille Meydanı'nda yaşanan çatışmaların, yakındaki bir meydanda ülkenin en büyük üç sendikasının önderliğindeki 1 Mayıs yürüyüşü yapılırken çıktığı bildirildi.

Ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun öncesine denk gelen yürüşle ilgili polisin yaptığı açıklamada "Maskeli kişiler polise çeşitli nesneler ve Molotof kokteylleri attı, polis gözyaşartıcı gazla yanıt verdi ve iki polis memuru yaralandı" denildi.