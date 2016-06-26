Paris'in sessiz kahramanı



Salim Toorabally, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Almanya ve Polonya arasındaki karşılaşma öncesi Stade de France girişinde kontroller yapıyor. Çantaları açtırıp tehlikeli nesneleri dışarı çıkarttırıyor.

Almanya-Fransa milli takımlarının karşılaştığı 13 Kasım 2015 tarihi hâlâ akıllarda. 80 bin taraftarın izlediği dostluk maçı…

İntihar bombacısını hemen fark ediyor

Salim Toorabally, 1000 güvenlik görevlisinin görevde olduğu o gün de çalışıyordu. Biletleri kontrol ediyor, taraftarları dikkatle izliyordu. L girişinin turnikesinde bileti olmadığı halde stadyuma girmeye çalışan bir genç gözüne ilişti. Toorabally, gencin biletin stadyumdaki bir arkadaşında olduğunu iddia ettiğini söylüyor ve ekliyor: "Giriş biletini gidip alıp bana göstermek istiyordu." Bilal Hadfi'nin tutumu onu şüphelendirmiş: "Diğerleri gibi değildi. Baskı altındaydı ve bir an evvel stadyuma girmek istiyordu."

Akşam saat 9'da maçın başlama düdüğü çalındığında, Bilal Hadfi hâlâ stadyumun önünde duruyormuş. Toorabally, telsiz üzerinden stat yönetimini ve diğer meslektaşlarını genç adam hakkında uyarmış. Hadfi stadyuma girmeyi başaramadı ancak bir süre sonra ilk intihar bombacısı üzerindeki bombaları patlattı. Sonra Hadfi de kendini havaya uçurdu. Teröristler yoldan geçen bir kişinin ölümüne yol açtı, bazı insanlar da kısmen ağır yaralandı.

Tüm bunlar güvenlik görevlisi Toorabally'nin çok yakınında gerçekleşmiş. Hemen olay yerine koşup ilkyardımda bulunmuş: "Her yerde kan vardı ve eldivenim yoktu. Hâlâ intihar bombacısının, yaralının bacağına yapışmış olan deri parçasını görüyorum."

Stadyum görevlileri taraftarların hayatını kurtardı

Toorabally, Mauritiuslu. Çok genç yaşta ailesiyle Fransa'ya gelmiş. 43 yaşındaki Toorabally, sıradan bir güvenlik görevlisiyken birden kahramana dönüştüğünü ise ertesi gün öğrenmiş. Polis fotoğraflarında Paris saldırılarında 130 kişinin ölümüne yol açan sözde cihatçılardan birini tanımış. Bu kişi, L girişinden biletsiz girmeye çalışan o gençmiş. Girişini engelleyip arkadaşlarını uyararak Toorabally, bir felaketi önledi ve yüzlerce taraftarın hayatını kurtardı.

Toorabally önce bir daha asla futbol karşılaşmalarında görev almak istememiş: "Ne zaman bir yerde bir saldırı olsa her şey aklıma geri geliyor."

Ancak şimdi tekrar stadyumlarda. Futbol Şampiyonası başladığından bu yana ülkede güvenliğin en zorlu iş olduğunu biliyor. Ülke hâlâ geçen yılki radikal İslamcı terör saldırılarının şoku altında.

Radikal İslamcı güvenlik görevlileri var mı?

Uzmanlar Fransa'nın güvenlik konseptini eleştiriyor. Taraftarlar sürekli stadyuma havai fişek sokmayı başarıyor.

Özellikle stadyumlardaki güvenlik kontrollerinde özel güvenlik görevde. Normalde onlar sadece binaları hırsızlık olaylarında koruyan kişiler. "En Toute Sécurité" adlı derginin yayıncısı Patrick Haas, binlerce insanın katıldığı büyük etkinlikler için eğitimli olmadıkları eleştirisinde bulunuyor.

Ancak masraflar dolayısıyla, firmalar genellikle güvenlik kontrolü yapmadan göçmen çevrelerinden kişileri işe alıyor. Haas, "Radikal İslam'a bağlı güvenlik görevlileri var. Ve çok hassas bölgelerde görev alıyorlar" diyor. Haas'a göre radikal İslamcı olarak tanınan yüzlerce güvenlik görevlisi mevcut.

Toorabally de branştaki işe alma sürecine eleştirel bakıyor. Tüm güvenlik görelilerinin felaket koruma konusunda eğitilmesini istiyor. Kasım ayındaki saldırılarda ne yapacağını bilen çok az sayıda görevli vardı. Toorabally'nin ise ilk yardım eğitimi varmış.

Bu arada Toorabally, hizmetleri için en yüksek seviyede onurlandırıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, onu bizzat davet ederek teşekkür etti. Toorabally, "Bana, ‘tüm branş için bir örneksiniz dedi‘" şeklinde konuştu.