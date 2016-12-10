Paris ve Cenevre’de Suriye görüşülüyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault’un ev sahipliğinde bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası toplantıda Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra Halep’teki sivillerin insani durumu ele alınıyor. Toplantı öncesinde diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda Halep’teki sivillerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alınacak öncelikli konular arasında bulunuyor.

Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkîdaşı Frank-Walter Steinmeier’in yanı sıra ABD, İngiltere, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliklerinin dışişleri bakanları katılıyor. Ayrıca Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab ve Halep Kent Konseyi Başkanı Brita Hagi Hasan toplantıya davet edilen isimler arasında bulunuyor.

Suriye’de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşta çatışmaların en yoğun yaşandığı kent Halep oldu. Suriye hükümetine bağlı askeri birlikler ile komşu ülkelerin destek verdiği milisler, isyancıların elinde bulunan Halep’in doğusunun yüzde 85’inde kontrolü yeniden sağladı. İsyancıların ağır yenilgiye uğradığı çatışmalar nedeniyle sivillere insani yardım ulaştırılamıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan ateşkese rağmen, kentte çatışmaların dün de devam ettiği haber verildi.

Cenevre’de ABD’li ve Rus uzmanlar toplantısı

Halep’teki durum bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD’li ve Rus askeri uzmanlar ile diplomatların katıldığı bir toplantıda da ele alınıyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, toplantıda Halep “tamamen yerle bir edilmeden” kentin kurtarılması için bir plan üzerinde uzlaşma sağlanacağından umutlu olduğunu açıkladı. Kerry dün akşam Paris’ta yaptığı açıklamada bu oplantıda, ateşkesin sağlanması, sivillerin yanı sıra isyancıların kentten çıkartılması ve insani yardımın kente ulaştırılmasının ele alınacağını söyledi.

BM derhal ateşkes istedi

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Suriye’de derhal ateşkes ilân edilmesini istedi. Kanada tarafından hazırlanan karar tasarısı 122 üyeli BM Genel Kurulu’nda çoğunluğun oyları ile kabul edildi. Rusya, Çin ve İran metne red oyu veren 13 ülke arasında yer aldı. Oylamada 36 ülke de çekimser kaldı.

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afp/dpa, JD/MK