Paris tetikte



Paris'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Seine nehrinde su seviyesi son 35 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Fransız Çevre Bakanlığı cuma gecesi su seviyesinin 6,10 metre ila 6,40 metreye kadar yükselebileceği uyarısını yapmıştı. Bakanlık yağışın daha da şiddetlenmesi halinde bu seviyenin 6,50 metreyi bulabileceğine de dikkat çekmişti.

Seine nehrinde su seviyesi son olarak 1982 yılında 6,12 metreye ulaşmıştı. 1910 yılında yaşanan büyük sel felaketi sırasında ise nehrin seviyesi 8,62 metreye yükselmişti.

Yetkililer su seviyesinin hafta sonunda halihazırdaki yüksekliğini koruyacağını, hafta başından itibaren ise yavaş yavaş düşeceğini tahmin ediyor.

Su baskını nedeniyle Seine nehrinin yakınlarındaki birçok metro istasyonu ve sahil yolu kapatılırken, evsizler için de iki spor salonu tesis edildi. Tedbir olarak konutların boşaltılması ise şu an için öngörülmüyor.

Sel tehlikesi nedeniyle hafta içine Louvre ve Orsay müzeleri ile Grand Palais sergi merkezi ziyarete kapatılmış, alt katlarda bulunan eserler koruma amaçlı olarak üst katlara taşınmıştı. Louvre Müzesi'nin Direktörü Jean-Luc Martinez müzenin çarşamba gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Seine nehrinde su seviyesi bundan bir hafta önce sadece yaklaşık 1,30 metre civarındaydı.

Sel Almanya'yı da vurdu

Almanya'nın Bavyera eyaletinin çeşitli bölgelerindeki su taşkınları en az 7 kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Yetkililer son 24 saatte hayati tehlike altında bulunan yaklaşık 150 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kayıp olarak bildirilen tüm vatandaşların ise bulunduğu kaydedildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Ren bölgesinde de bazı noktalar sular altında kaldı. Cuma günü müzik festivali Rock am Ring'e düşen bir yıldırım nedeniyle en az 51 kişi yaralanmıştı. Festivale birkaç saat ara verilmiş, birçok kişi ise festival alanını terk etmişti.