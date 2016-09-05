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BBC Türkçe

Paris Savcılığı: Sarkozy yargılansın

Paris Savcılığı, yeniden cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklalayan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2012 seçim kampanyası için harcadığı paranın yasal limiti aştığı gerekçesiyle yargılanmasını tavsiye etti.

05 Eylül 2016 20:04

Paris Savcılığı 2012 seçimlerinde kampanyası için harcadığı paranın yasal limiti aştığı gerekçesiyle eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasını tavsiye etti.

Savcılık kararını, Sarkozy'nin 2012 seçimleri sırasında harcadığı 18 milyon euro'yu hesaplarda oynama yaparak sakladığı iddiaları üzerine yapılan soruşturmayı takiben açıkladı.

gelecek yıl

Sarkozy kampanya bağışları toplanması işini o dönem kampanya çalışanlarına bıraktığını söyledi.

Savcılığın önerisi henüz kesin olarak yargılanma anlamına gelmiyor. Sarkozy'nin yargılanıp yargılanmayacağı hakkında son kararı soruşturma hakiminin alması bekleniyor.

Ancak savcı, Sarkozy'nin bir Başkan adayı olarak kampanyasından tamamen sorumlu olduğunu ve harcama limitini aşmasıyla ilgili uyarı yapıldığı konusunda yeterince kanıt olduğunu söylüyor.

BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield Sarkozy'nin, yasal sorunlarının yeniden cumhurbaşkanı seçilme hayalleri üzerinde gölge yarattığını söylüyor ve seçim kampanyası başlarken bu zayıf tarafının yeniden kamuoyu önünde tartışılacağını belirtiyor.

Sarkozy'nin ayrıca Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için eski Fransa Başbakan ve Bordeaux Belediye Başkanı Alain Juppe'yi geçmesi gerekiyor.

İddia aynı zamanda Bygmalion skandalı olarak da anılıyor.

Sarkozy kampanya sırasında çalıştığı Halkla İlişkiler şirketiyle işbirliği yaparak kampanya için harcanan gerçek masrafını saklamakla suçlanıyor.

Fransa seçim kampanyalarındaki harcamalara limit koyuyor.

Halkla İlişkiler şirketi Bygmalion'un seçim kampanyası adına değil, Sarkozy'nin partisi adına fatura keserek harcamaları sakladığı iddia ediliyor.

Bazı Bygmalion çalışanları hileli fatura kesildiği iddiasını kabul etti ve bazı UMP üyeleri konuda yargılanıyor.

Ancak Sarkozy fazla harcama iddialarından haberinin olmadığını savunuyor.

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