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Dünya

Paris saldırganına 20 yıl hapis cezası

Abdeslam, Belçika'da yakalandığı sırada polise ateş açtığı için yargılandı

23 Nisan 2018 18:00

Fransa’nın başkenti Paris'te Kasım 2015’te gerçekleşen eş zamanlı saldırıların hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam, Belçika'daki mahkeme tarafından, 2016 yılında Brüksel'de yakalandığı gün polise ateş açmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Abdeslam’ı 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Abdeslam'ın evine düzenlenen baskın sırasında yanında olan Tunus kökenli 24 yaşındaki terör şüphelisi Sofien Ayari de 20 yıl hapis cezası aldı.

Fransa'da cezaevinde tutuklu bulunan 28 yaşındaki Abdeslam ve 24 yaşındaki Sofien Ayari 'terör bağlantılı' suçlardan 20 şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abdeslam ve Ayari, 2016 yılında Brüksel'deki evlerine düzenlenen baskında polise ateş açmıştı.

Belçika polisi, 15 Mart 2016'da Abdeslam'ın Brüksel'de dört ay saklandığı evine baskın düzenlemişti. Polisle çıkan çatışmada evdeki üç şüpheliden biri öldürülmüş, üç polis memuru yaralanmıştı. Abdeslam ve Ayari evden kaçmayı başarırken; evde parmak izleri bulunan Abdeslam, baskından birkaç gün sonra Molenbeek'te yakalanmış ve Fransa'ya gönderilmişti.

Abdeslam katılmadı

Son derece sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya, hâkimin sorularını yanıtlamayı reddeden 28 yaşındaki Abdeslam katılmadı. Hâkim, Abdeslam ile Ayari'nin 'radikal faaliyetlerde bulunduklarını' söyledi.

Fransa'da cezaevinde tutulan Abdeslam'ın Paris'teki saldırılarla ilgili dava ise henüz başlamadı. Savcılık Abdeslam'ı Paris'teki terör eylemlerine katılan isimlerden biri olmakla suçluyor. Kardeşi Paris'teki saldırganlar arasında yer alan Abdeslam'ın üzerindeki patlayıcıların saldırı günü patlamaması sonucu hayatta kaldığı düşünülüyor. 2015 yılının Kasım ayında Fransa başkentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 130 kişi öldürülmüş ve saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

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