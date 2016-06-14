Paris saldırganı eylemini Facebook'tan canlı yayınlamış

Paris yakınlarındaki Magnanville'de bir polis ailesine saldırarak iki kişiyi öldüren saldırganın, eylemini Facebook hesabı üzerinden video görüntüleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamayı Fransız televizyonu RFI için görev yapan ve

cihatçılar konusunda uzman olan David Thomson Twitter hesabı üzerinden yaptı. Diğer medya kanalları da soruşturma yetkililerinin bu konuda verdiği bilgiye dayanarak benzer haberler yayınladılar.

Saldırganın kurbanlarının fotoğraflarını da sayfasında yayınladığı iddia edilmişti, ancak bu doğrultudaki haberler Paris Başsavcılığı tarafından henüz doğrulanmadı. Bu arada saldırganın Facebook hesabının silindiği de öğrenildi.

Üç şüpheli daha gözaltına alındı

Soruşturmayı yürüten Başsavcı François Molin, Magnanville saldırganının bir süre önce IŞİD'e bağlılık yemini ettiği ve saldırı düzenleyeceği başka hedeflerin bir listesinin de ele geçirildiğini duyurdu. Molin ayrıca saldırganın çevresinden olduğu sanılan 27, 29 ve 44 yaşlarındaki üç şüphelinin de göz altına alındığını açıkladı.

Polis aileye saldırıyı “iğrenç bir terör eylemi” olarak niteleyen Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, soruşturmalarda saldırganın olası işbirlikçilerinin ortaya çıkartılmasına çalışıldığını söyledi. Cazeneuve 2016 yılının başından bu yana soruşturma birimlerinin 100’den fazla şüpheli kişiyi gözaltına aldıklarını da sözlerine ekledi.

2013'te hapis cezası almıştı

Paris’te 13 Kasım’daki terör saldırılarından yedi ay sonraki saldırının Avrupa Futbol Şampiyonası’na rast gelmesi de düşündürücü bulunuyor. Şampiyona terör saldırısı tehlikesi nedeniyle güvenlik birimleri tarafından yoğun kontrol altında. Ancak Fransız politikacıları ve polisi şimdiye kadar bu son saldırı ile şampiyona arasında bir ilişki kuramadılar.

Magnanville’deki saldırıyı düzenleyen ve güvenlik birimlerince öldürülen saldırgan 2013 yılında diğer 7 kişi ile birlikte bir Fransız-Pakistan terörist grubu oluşturma suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezanın altı ayı tecil edilmişti. Son olarak saldırganın Suriye ile bağlantılı bir grupla ilişkileri nedeniyle Fransız soruşturma birimlerinin hedefinde olduğu da açıklandı.