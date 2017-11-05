Paris Masters’ın galibi Jack Sock

Paris Masters Tenis Turnuvası finalinde Sırp rakibi Filip Krajinovic'i 2-1 yenen ABD'li Jack Sock, şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 22. sırada bulunan Sock ile 77. basamakta yer alan Krajinovic karşılaştı.

Bir saat 59 dakika süren mücadeleyi 5-7, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanan Sock, kariyerindeki ilk Masters turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca Sock, bu şampiyonlukla Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu Finalleri'nde yer almaya hak kazanan son isim oldu