Paris ile dayanışma gösterileri



Başta Paris olmak üzere Fransa'nın pek çok kentinde Charlie Hebdo saldırısını protesto etmek ve kurbanları anmak için binlerce kişi sokaklara çıktı.

Lyon ve Toulouse kentlerinde az 25 bin kişinin toplandığı, Paris'te de 5 bin kişinin protesto gösterilerine katıldığı bildirildi.

Paris'te insanlar saldırının düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na bir kilometre mesafede toplandı.

Göstericiler, üzerinde "Je suis Charlie"/ “Ben Charlie'yim” yazılı pankartlar taşıdılar. Bazıları da “Basın özgürlüğünün bedeli yoktur” ve hayatını kaybeden dergi genel yayın yönetmeni Charbonnier'e ithafen “Charb özgür öldü” yazılı afişler taşıdı.

Nice kentinde de gösteriler düzenlendi.

Almanlar da andı

Berlin'deki Fransa Büyükelçiliği ve Brandenburg Kapısı önünde toplanan yüzlerce kişi de saldırıda ölenleri andı.

Berlinliler, kurbanların anısına mum yakarken tıpkı Paris'te olduğu gibi “Je suis Charlie Hebdo” yazılı pankartlar taşıdı.