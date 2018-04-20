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Parasını alamayan inşaat işçisi eylem yaptı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Topçu Meydanı'nda, devam eden inşaat çalışmasında yüklenici firmadan 1000 lira olan alacağını alamayan İbrahim Y

20 Nisan 2018 23:43

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Topçu Meydanı\'nda, devam eden inşaat çalışmasında yüklenici firmadan 1000 lira olan alacağını alamayan İbrahim Y. (25), yolda lastik yakıp, kendisine engel olmak isteyen polislere taş atarak eylem yaptı.
Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir  meydan düzenlemesinde inşaat işçisi olarak çalışan İbrahim Y., beraberinde getirdiği lastiği yolda yakarak ‘Paramı istiyorum’ diye bağırmaya başladı. Çalıştığı inşaat işinde yüklenici firmadan 1000 lirasını alamadığını iddia eden İbrahim Y.\'yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine  bildirdi. İhbarla olay yerine bölgeye en yakın olan sivil polisler sevk edildi. Lastik yakan genci bir süre sakinleştirmeye çalışan polis, başarılı olamayınca vatandaşlar araya girdi. Bu sırada öfkelenen genç yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki taş parçasını kendisini gözaltına almak isteyen polis memuruna attı. Şans eseri polis memuru atılan taşla yaralanmazken, eylemci gencin arkasından yaklaşan sivil bir vatandaş İbrahim Y.’nin boğazını sıkıp yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ardından bölgede bulunan polisler gence müdahalede bulunarak gözaltına aldı. Yolda yanan lastikler ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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