Parasetamol kullananlar dikkat!

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İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesi doktorları, uzun vadede devamlı alınan parasetamolün aşırı doz etkisi yaparak ölüme yol açabildiğini söylüyor. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Üniversitenin araştırma ekibi, Edinburgh'daki hastanelerden birinde son zamanlarda bu duruma işaret eden 150'yi aşkın vaka tespit edildiğini açıkladı.Dr. Kenneth Simpson, ''Bu kişiler intihar etmek amacıyla bir anda çok miktarda parasetamol almış kişiler değiller, ama az miktarda sürekli bu ilaçtan aldıkları için zaman içinde vücutlarına verdikleri hasar, aşırı dozun öldürücü etkilerine benziyor.'' dedi.Doktorlar, yavaş ilerleyen aşırı doz vakalarını tespit etmenin zorluğua işaret ediyor.Araştırma kapsamında, 1992-2008 yılları arasında Edinburgh Royal Infirmary hastanesine, parasetamolün neden olduğu karaciğer yetmezliğiyle kabul edilen 663 hastanın durumu incelendi.Doktorlar, bu kişilerden 161'inin genellikle baş ya da mide ağrısı için sürekli parasetamole başvuran ve karaciğerlerine verdikleri zarar zaman içinde biriken hastalar olduğunu belirtiyor.Aşırı dozda parasetamol beyne, böbreklere ve solunuma da zarar verebiliyor.Dr. Simpson, tek bir seferde intihar amaçlı parasetamol alanlara kıyasla, yavaş yavaş biriken aşırı dozdan hastalanan kişileri kurtarmanın daha zor olduğunu söylüyor.