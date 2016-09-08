Paralimpik Olimpiyatları Başladı



Rio de Janeiro'nun Maracana Stadyumu'nda yapılan görkemli açılış töreni dans gösterileri ve 154 ülkeden 4 bin 300 sporcunun geçidiyle start aldı. ABD’li sporcu Aaron Fotheringham’ın tekerlekli sandalye ile 17 metre yükseliğindeki rampadan yaptığı atlayış törenin çarpıcı gösterilerinden biri oldu. Brezilya’nın ilk paralimpik şampiyonlarından Marcia Malsar’ın meşale taşırken düşmesi heyecan yarattı. İki kişinin yardımıyla tekrar ayağa kalkan Malsar, alkışlar eşliğinde etabı tamamladı. “Herkesin bir kalbi var” (Every Body has a Heart) sloganı ile düzenlenen tören yaklaşık dört saat sürdü.

Brezilya’daki siyasi kutuplaşma Paralimpik Oyunların açılış töreninde de hissedildi. Törene katılan Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer yuhalandı. Temer, usulsüzlük suçlamaları ile devlet başkanlığından azledilen Dilma Rousseff’in yerine göreve getirilmişti.

Paralimpik Oyunlarda finans sıkıntısı

Açılış törenini Maracana Stadyumu’nda yaklaşık 60 bin kişi izledi. Stadyumda boş yerler olsa da, bir ay önce yapılan Olimpiyat Oyunları’nın açılışında olduğu gibi ilginin yoğun olması organizatörleri memnun etti.

Zira malî sıkıntılar nedeniyle Paralimpik Oyunları iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Rio 2016 Olimpiyatları sırasında ayrılan bütçenin tamamının harcanması Paralimpik Oyunları sıkıntıya soktu. Brezilya devleti ile Rio kentinin 70 milyon euro daha bütçe sağlaması üzerine Paralimpik Oyunlar gerçekleştirilebildi.

Türkiye’den 79 sporcu katılıyor

18 Eylül'de son bulacak Paralimpik Oyunlarda engelli sporcular 23 dalda altın, gümüş ve bronz madalya için mücadele edecek. Paralimpik Oyunlara Türkiye’den bedensel ve görme engelli toplam 79 sporcu katılıyor. Açılış töreninde Türkiye’nin bayrağını Mesme Taşbağ taşıdı. Türk sporcular tekerlekli sandalye basketbol, masa tenisi, atıcılık, yüzme, okçuluk, halter, judo, tekerlekli sandalye tenisi, goalball ve futbol dallarında yarışacak.

Rusya men edildi

Rio Paralimpik Oyunlarında Rus sporcular yer almıyor. Rus sporcular doping yaptıkları gerekçesiyle Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından Rio Paralimpik Oyunları’na katılmaktan men edilmişti. Rusya bu kararı protesto etmek için Moskova’da Paralimpik Oyunlar düzenlendi. Interfax Ajansı’na açıklama yapan Rusya Ulusal Paralimpik Komitesi Başkanı Vladimir Lukin, cuma gününe kadar sürecek 18 daldaki oyunlarda 250 atletin yarıştığını söyledi. Spor Bakanı Vitali Mutko da Rus sporculara yönelik kararı bir kez daha eleştirerek, “elbette herkes çok kızgın. Umarım bu men edilme kararı yakında kaldırılır” dedi.

Rusya’nın oyunlardan men edilmesi Beyaz Rusyalı sporcular tarafından da protesto edildi. Açılış törenine katılan Beyaz Rusyalı sporcuların Rus bayrakları taşıması dikkat çekti.

1 milyon 660 bin bilet satıldı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Paralimpik Oyunlara ilginin yoğun olduğu gözlemleniyor. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre bugüne kadar 1 milyon 660 bin bilet satıldı. Bu kadar çok biletin satılmasında bilet fiyatlarının düşürülmesinin de etkili olduğu düşünülüyor. Bazı karşılaşmalar için bilet fiyatları 3 euronun altına düşürüldü.