Para-Tekvandoculardan 4 madalya

İSTANBUL / DHA

Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası\'nı 4 madalya ile tamamladı.

Vietnam\'ın Ho Chi Minh kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden 110 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye\'yi 4\'ü kadın, 5\'i erkek olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Milli sporcular şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın, K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalya elde ederken, erkekler K44 61 kiloda Alican Özcan ile K44 75 kiloda Fatih Çelik bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı kadınlarda paralimpik kategoride ilk sırada tamamlamayı başardı. Milli sporcular kazandıkları madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'na katılım yolunda önemli puanlar elde etti.

BAŞKAN ŞAHİN\'DEN TEBRİK

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası\'nda mücadele eden milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, \"Bilindiği gibi Para-Tekvando, 2020 yılında ilk kez Paralimpik Oyunlar içinde yer alacak. Biz de buraya katılım ve ülkemize madalya kazandırma yolunda çalışıyoruz. Sporcularımızı kendi kıta şampiyonalarımızın yanı sıra diğer kıtaların şampiyonalarında düzenlenen şampiyonalara da sokarak hem tecrübe, hem de puan kazanmalarını sağlıyoruz. Engelli tekvandocularımız da onlara verdiğimiz emeğin karşılığını veriyorlar. Vietnam\'da mücadele eden sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum\" ifadelerini kullandı.

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