Papaz Brunson ABD'ye dönüyor

ABD'li papaz Andrew Brunson, Cuma günü serbest bırakıldıktan sonra önce evine ardından da İzmir'deki havaalanına gitti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson'ın Türkiye'den ayrılarak ABD'ye gideceğini söyledi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise, Brunson'ın ABD'ye askeri bir uçakla geri getirileceğini belirtti. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre Brunson, ABD'ye uçmadan önce Almanya'daki Ramstein üssünde kapsamlı bir sağlık testine tabi tutulacak.

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve 25 Temmuz'dan beri ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında, Cuma günü çıktığı dördüncü duruşmada ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılması kararı verilmişti. Brunson'ın elektronik kelepçesi de çıkarılmıştı. Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ancak hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in yanı sıra Brunson'ın ailesi ve mensup olduğu kilise de papazın serbest kalmasına ilişkin memnuniyetlerini dile getirmiş ve kendisini ABD'de bekledikleri mesajını vermişlerdi.

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Andrew Brunson'a hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak" suçlamaları yöneltiliyordu.

ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmasını talep ediyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Brunson ile ilgili kararın siyasi olmadığını, kararın mahkeme tarafından verileceğini belirtiyordu.

Türkiye ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan Brunson davası nedeni ile ABD yönetimi yaptırım kararı almıştı. Bu karar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı çelik ihracatında da ek vergi getirilmişti.

DW,AFP,Reuters,AP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe