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Dünya
Deutsche Welle

Papa'nın Noel mesajı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla yaptığı 'Urbi et Orbi' konuşmasında Suriye ve Irak'taki duruma değindi.

25 Aralık 2014 16:32


Papa Françesko dün Noel ayinini yönettikten sonra bugün de Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı ismi taşıyan meydanına bakan locasından geleneksel "Urbi et Orbi" konuşmasını yaptı.

Papa'nın konuşması, meydana toplanan yaklaşık 80 bin kişi tarafından izlendi. Konuşma, dünyanın birçok TV'si tarafından canlı yayınlandı.

Papa konuşmasında Ukrayna, Ortadoğu ve Afrika'da yaşanan şiddet ve çatışmalara değindi. Suriye ve Irak'a yardım yapılmasını isteyen Papa, Hrıstiyanların ve diğer azınlıkların bölgede korkunç bir takibata maruz kaldıklarını söyledi. Çocukları hedef alan şiddet ve katliamları kınayan Papa Françesko, "Bu Noel haddinden fazla göz yaşı dökülüyor" dedi.

Papa, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda dün düzenlenen geleneksel Noel ayininde yaptığı konuşmada, hassasiyet ve şefkat vurgusu yapmıştı.

Papa ayinden önce Irak'ın Erbil kenti yakınlarında IŞİD terörü nedeniyle yerlerinden olan Hristiyanların misafir edildiği Ankwaa Göçmen Merkezi'ni telefonla arayarak sabır dilemişti. Kampta binlerce Hrıstiyan barınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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