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Dünya
Deutsche Welle

Papa'dan soykırım açıklaması

Papa Françesko, 20'nci yüzyılın 'ilk soykırım kurbanlarının' Ermeniler olduğunu açıkladı.

12 Nisan 2015 15:36


Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda yönettiği ayinde, 1915 Olayları'nın 100'üncü yıldönümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Papa Françesko ayine katılan Katolik Ermenilere yönelik konuşmasında, geçen yüzyılda üç büyük soykırım yapıldığını ifade etti.

Papa, 20'nci yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde yaklaşık 1,5 milyon Ermeni'nin öldürülmesinin yüzyılın ilk büyük 'soykırımı' olduğunu ifade etti. Papa Françesko pazar ayininde, "Geçen yüzyılın ilk soykırımına, Katolik ve Ortadoks Suriyeliler, Süryaniler, Keldaniler ve Yunanlarla birlikte siz Ermeniler maruz kaldınız" dedi.

Katoliklerin dini lideri 20'nci yüzyılın diğer iki soykırımının da Nasyonal Sosyalist ve Stalinist rejimler tarafından yapıldığını belirtti. Ayine, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Dünya Ermenileri ruhani lideri ve Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu II. Karekin de katıldı.

Papa Françesko konuşmasında ayrıca insanlığın günümüzde de genel ve toplumsal bir kayıtsızlıkla bir nevi soykırıma maruz kaldığına dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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