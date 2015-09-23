Papa'dan iklim mesajı



Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Başkan Barack Obama ile buluşmasında küresel ısınma ile mücadelenin gelecek nesillere bırakılmamasını istedi. Dünya genelinde milyonlarca insanın küresel ısınmadan etkilendiğini belirten Papa, ancak bu insanların kendilerini dikkate almayan bir sistemde yaşadıklarını ifade etti.

Papa Françesko, iklim değişikliğine ilişkin olarak Martin Luther King'in sözlerine atfen "Ödenmemiş bir borcumuz var, yükümlüğümüzü yerine getirmenin vakti geldi" diye konuştu

Başkent Washington'da Beyaz Saray'ın bahçesinde konuşan Papa, dünyada din ve inanç özgürlüğüne de sahip çıkılması çağrısı yaptı. Din özgürlüğünün adil bir toplumun parçası olduğunu belirten Papa, Amerikalı Katoliklerin

birlikte yaşadıkları insanların bireysel ve toplumsal haklarını koruyarak ve adaletsiz bir ayrımcılığı geri çevirerek 'hoşgörülü ve kapsayıcı' bir topluma yöneldiğini söyledi. Papa, konuşmasını "Tanrı Amerika'yı korusun" sözleriyle tamamladı.

Küba teşekkürü

ABD Başkanı Barack Obama ise Papa'yı Küba ile ABD arasındaki arabuluculuk çalışmalarından ötürü övdü ve 'ölümcül çatışmalara karşı sarf ettiği tutkulu sözlerden' dolayı da teşekkür etti. Obama'nın konuşmasından bölümler, Beyaz Saray'ın twitter hesabından da paylaşıldı.

Papa Françesko, ABD ziyareti öncesinde dört günlük bir ziyaret için Küba'ya gitmişti.