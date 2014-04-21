Papa’dan barış mesajı

Vatikan'daki Aziz Petrus meydanında Paskalya Yortusu'nun pazar ayinini yöneten Papa Francisco, ayin sonrası "Papamobile" aracına binerek meydanda toplanan yaklaşık 150 bin kişiyi selamladı.

Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından geleneksel ''Urbi et Orbi'' (şehir ve dünya için) konuşmasını yaptı.

Ukrayna krizine değinen Papa, tarafları şiddetten kaçınmaya çağırdı. Papa, 3 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de silahların susmasını umduğunu söyledi.

Papa Francisco, açlığın devam ettiği dünyada yaşanan israfı da eleştirdi. Francisco böylece ikinci kez Paskalya Yortusu‘nun pazar ayinini yönetmiş oldu. Arjantinli Francisco, son 1300 yılda Avrupa kıtası dışından seçilen ilk papa.

1958-1963 yılları arasında görev yapan Papa 23. Ioannes ile 1978-2005 yılları arasında Katolik Kilisesi'nin liderliğini yürüten Papa 2. Ioannes Paulus'un, gerçekleştirdikleri mucizeler dolayısıyla önümüzdeki hafta Papa Francisco tarafından "aziz" ilan edilmeleri bekleniyor.