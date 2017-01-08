Papa'dan annelere bebeklerini kilisede emzirme çağrısı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde düzenlenen vaftiz töreni sırasında annelere bebeklerini kilisede emzirmekten çekinmemelerini söyledi.

İsa Peygamber'in vaftizi anısına bugün Sistine Şapeli'nde Papa'nın yönettiği bir ayin düzenlendi.

28 bebeği vaftiz eden Papa Francesco, bu sırada bazı bebeklerin ağlamaya başlaması üzerine, esprili bir şekilde "Konser başladı" dedi ve şöyle devam etti:

"Tören biraz uzun olduğu için bazıları açlıktan ağlıyor. Bu durumda anneler, bebeklerinizi normal şekilde emzirin, çekinmeyin."

Papa Francesco daha önce de annelere dini törenler sırasında bebeklerini emzirmelerini öğütlemişti.

Vaftiz töreninin ardından, San Pietro Meydanı'nda her Pazar yapılan Angelus duası sırasında ise Papa, İtalya ve Avrupa'nın bir kısmını etkileyen soğuk hava şartları yüzünden hayatını kaybeden evsizler için dua etti.

Vatikan, Roma sokaklarında geceleyen ve evsizler için yapılan yurtlara gitmeyi reddedenleri soğuktan korumak amacıyla uyku tulumları dağıttı. Ayrıca Vatikan'a ait araçlar da evsizlerin geceyi geçirmeleri için "mobil yurt" olarak kullanılmaya başlandı.