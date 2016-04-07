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Dünya
Deutsche Welle

Papa Midilli'ye gidecek

Papa Françesko'nun Midilli'yi ziyaret ederek sığınmacıların durumunu yerinde görmek istediği bildirildi. Vatikan, ziyaretin 16 Nisan tarihinde yapılacağını duyurdu.

07 Nisan 2016 23:33


Vatikan Sözcüsü Federico Lomberdi, Papa Françesko'nun 16 Nisan'da Midilli'ye gideceğini duyurdu. Sözcü, özellikle Midilli'de sığınmacıların mağdur durumda olduğunu, Papa'nın 2013 yılında Lampedusa ziyaretinde olduğu gibi Midilli'de de 'dayanışma ve sorumluluk' mesajı vereceğini ifade etti.

Yeterli yiyecek yok

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması yürürlüğe girdinden beri Midilli Adası’ndaki sığınmacılar Mora kampında tutuluyor.

Yardım örgütleri, sığınmacılara dışarıdan yiyecek içecek getirse de bunun yeterli olmadığı bildiriliyor.

Her gün yüzlerce kişiye yeterince yemek verilemediği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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