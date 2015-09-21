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Dünya
Deutsche Welle

Papa Küba'da

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko Küba'yı ziyaret ediyor. Başkent Havana'daki Devrim Meydanı'nda düzenlenen ayine yüz binlerce kişi katıldı.

21 Eylül 2015 11:49


Papa Françesko ayinde yaptığı konuşmada, "ideolojilerden arınmış hizmet" çağrısında bulundu. Küba'daki komünist rejimi doğrudan anmayan Papa, "ideolojiler ve egoizme saplanılmamasını" istedi.

Papa Françesko Küba Devriminin lideri Fidel Castro'nun kardeşi Devlet Başkanı Raul Castro ile bir araya geldi.

Eşi, çocukları ve torunları da geldi

Papa'nın 89 yaşındaki Fidel Castro ile görüşmesi 30-40 dakika sürdü. Vatikan Basın Sözcüsü Federico Lombardi, "buluşmanın resmiyetten uzak ve sıcak bir ortamda yapıldığını" açıkladı. Görüşmede Vatikan'ın Küba Büyükelçisi Başpiskopos Giorgio Lingua da hazır bulundu. Castro'nun eşi, çocukları ve torunları da Papa ile buluşmaya geldi.

Ne hediye ettiler?

Papa Fidel'e dini kitaplar ve bir CD hediye etti. Fidel Castro ise Latin Amerikalı teolog Frei Betto'nun kendisiyle yapmış olduğu bir söyleşinin bandını sundu. Frei Betto, uzun yıllar Katolik Kilisesi'nin Küba ile ilişkilerini yürütmüştü.

Papa'nın en önemli gezisi

Papa yarın ABD'ye geçerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Papa Françesko'nun Küba ve Kuzey Amerika gezisi, şimdiye kadar çıktığı en uzun süreli ve siyasi açıdan en önemli gezi olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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