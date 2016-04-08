Papa Katolik dünyasını şaşırttı

Papa Françesko, Katolik dininin sıkı kurallar koyduğu evlilik ve aile hayatına ilişkin

'yeni bir kapı açtığı' şeklinde değerlendirilen 188 sayfalık bir açıklama yaptı.

Katolikler için boşanan kişilerin yeniden evlenmesine yeni bir yaklaşım getiren Papa,

olaylara göre tek tek karar verilmesi gerektiğini belirtti. İnananların boşandıktan sonra

tekrar evlenmeleri durumunda da kilisede yerleri olması gerektiğini savunan Papa,

"tekrar evlenenlerin afaroz edilmemesini" istedi.

Katolik Kilisesi'ndeki reformistler, Katolik doktrinleri ile boşananların yeniden

evlenmelerinin toptancı bir yaklaşımla değerlendirilmemesi arasında bir uzlaşma yolu

arıyordu.

Muhafazakar Katolikler ise dinin kurallarının değiştirilmemesinde ısrarlı. Bu da yeniden

evlenenlerin ancak ilk evlilikleri Kilise tarafından iptal edilir ya da geçirsiz sayılırsa,

cemaate katılabileceği anlamına geliyor. Papa ise şimdi bu tutumun İsa Peygamber'in

merhameti ile örtüşmediğini savundu.

Papa, 2015 yılında da evliliklerin iptal edilmesini kolaylaştırmıştı.