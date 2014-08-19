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Dünya
Deutsche Welle

Papa istifa ihtimalini andı

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco, sağlık durumunun el vermemesi halinde görevinden ayrılabileceğini açıkladı.

19 Ağustos 2014 12:16

Beş günlük Güney Kore gezisi dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Papa, selefi 16'ncı Benedikt'in istifa ederek kendisinden sonrakiler için bir yol açtığını söyledi.

77 yaşındaki Papa Francisco, bazı teologlar (din bilginleri) tarafından onaylanmasa da, sağlık koşullarından ötürü görevinden ayrılabileceğini kaydetti.

Papa, "Katolik Kilisesi'ne liderlik edemeyeceğimi hissettiğim gün, dua edecek ve 16'ncı Benedikt'in yolunu izleyeceğim" dedi.

2 Nisan 2005'te vefat eden Papa 2. Jean Paul'ün ardından yapılan Papalık seçimiyle 19 Nisan 2005'te Katolik Kilisesi'nin 265. Papa'sı olan Joseph Alois Ratzinger, havari ismiyle Papa 16. Benedikt, kilise tarihinde 598 yıl aradan sonra bir ilke imza atarak 11 Şubat 2013 tarihinde görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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