Papa Françesko'dan bir ilk



İspanya'da çıkan "Hoy" gazetesinin haberine göre, Diego Neria Lejárraga isimli İspanyol, aralık ayında Papa'ya bir mektup yazarak kiliseyi şikayet etti. 48 yaşındaki transseksüel, geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra memleketi Plasencia'da dışlandığını yazdı. Bir rahibin kendisine "şeytanın kızı" diye hakaret ettiğini açıkladı. Papa'nın bunun üzerine Noel akşamı Diego Neria Lejárraga'yı arayarak kendisine randevu verdiği belirtildi.

Ziyaretin Papa'nın resmi programında yer almadığı dikkat çekti. Ziyaretle ilgili sorular üzerine Vatikan sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Sözcü ziyareti yalanlamadı.

Katolik Kilisesi cinsiyet değiştirme operasyonlarını onaylamıyor. Papa bir süre önce "Eğer bir eşcinsel samimiyetle Tanrının arayışında ise ben kimim ki onlar hakkında hüküm vereyim" yaklaşımıyla eşcinselleri dışlayan anlayışa karşı çıkan bir açıklama yapmıştı.

Alman Yeşiller Partisi'nden Volker Beck, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi. Beck, Papa'nın eşcinseller ve transseksüellere saygıyla yaklaşmasının zamanının geldiğini söyledi.