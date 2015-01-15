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Dünya
Deutsche Welle

Papa Filipinler yolcusu

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko, bugün Asya gezisinin ikinci durağı Filipinler'e gidiyor.

15 Ocak 2015 12:10


Papa Françesko, Filipinler'de pazartesi gününe kadar kalacak. Yaklaşık 100 milyon nüfuslu Filipinler'de halkın büyük çoğunluğunu Katolikler oluşturuyor.

Haiyan tayfununda en çok zarar gören Tacloban'da cumartesi günü bir ayin yönetecek olan Papa, pazar günü de başkent Manila'da 6 milyon kişinin katılımı beklenen bir açık hava ayini düzenleyecek. 2013'te meydana gelen Haiyan tayfununda 6 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Papa'nın Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Papa Françesko, Filipinler'den önce Sri Lanka'yı ziyaret etti. Papa, yeni yıldaki ilk dış gezisinin ilk durağı olan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena tarafından karşılandı. Papa Françesko, 1983 – 2009 yılları arasında kanlı bir iç savaşa sahne olan Sri Lanka'da toplumsal barış çağrısında bulundu.

Joseph Vaz'ı aziz ilan etti

Papa, ziyareti sırasında Sri Lankalı Katolikler açısından büyük önem taşıyan Joseph Vaz'ı (1651-1711) aziz ilan etti. Protokolde olmamasına rağmen davet üzerine Budistlerin Mahabodhi Tapınağı'nı da ziyaret etti. Papa Françesko, bu ay içinde düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Mahinda Rajapaksa ile de baş başa bir görüşme yaptı.

Papa'nın Colombo sahilinde yönettiği ayine yüz binlerce Katolik katıldı. Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Katolikler meydana getiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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