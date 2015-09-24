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Dünya
Deutsche Welle

Papa ABD Kongresi'nde konuşacak

ABD ziyaretine devam eden Papa Françesko, Kongre üyelerine hitap ederek bir ilke daha imza atacak.

24 Eylül 2015 14:38

Papa Françesko bugün Kongre'nin üst ve alt kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitaben bir konuşma yapacak.

Kongre üyelerine ilk kez bir dini lider hitap edecek. Kendisi de bir Katolik olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Papa'nın konuşmasını "Kongre tarihindeki en önemli olaylardan biri" olarak tanımlamıştı.

Kongre'de daha önce birçok devlet ve hükümet başkanı konuştu. Kongre üyelerine son hitap eden liderler, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu idi.

İspanyol rahibi aziz ilan edecek

Papa, 18'inci yüzyılda Kuzey Amerika'da Hrıstiyanlığı yayan İspanyol rahip Junipero Serra'yı (1713-1784) aziz ilan edecek.

Amerikan yerlileri (Kızılderililer), Serra'yı misyonerlik faaliyetleri sırasında acımasız davranmak ve "soykırımcı bir tutum" izlemekle suçlamış, Vatikan'ın kararı protestolara neden olmuştu.

Papa Françesko'nun ABD ziyaretinin diğer duraklarını New York ve Philadelphia oluşturuyor. Papa yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Hafta sonunda ise Philadelphia'da düzenlenen "Dünya Aile Günü"ne katılacak.

'Dünya Aile Günü'ne katılıyor

Papa 2'nci Jean Paul (II. Ioannes Paulus) tarafından gündeme getirilen "Dünya Aile Günü" daha önce Roma, Rio de Janeiro, Manila (Filipinler), Valencia (İspanya), Ciudad (Meksika) ve Milano'da yapılmıştı. Philadelphia'daki etkinlik 22 – 27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Papa Françesko'nun Küba ve Kuzey Amerika gezisi, şimdiye kadar çıktığı en uzun süreli ve siyasi açıdan en önemli gezi olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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