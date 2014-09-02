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Deutsche Welle

‘Panzerler’in yeni kaptanı Schweinsteiger

Alman milli takımında Philipp Lahm’ın halefi belli oldu. Takım kaptanlığa Bayern Münihli orta saha oyuncusu Bastian Schweinsteiger getirildi. Teknik direktör Joachim Löw yeni yardımcısını da buldu.

02 Eylül 2014 18:53


Alman milli futbol takımının yeni kaptanı Bastian Schweinsteiger oldu. Bu görevi daha önce yapan Philipp Lahm, Brezilya’da kazanılan Dünya Şampiyonluğu’nun ardından milli takım kariyerini sonlandırmıştı. Daha önce ikinci kaptanlık yapan Schweinsteiger devam eden sakatlığını atlattıktan sonra sahaya kaptanlık pazubendiyle çıkacak.

Milli takım teknik direktörü Joachim Löw çarşamba günü Düsseldorf’ta Arjantin ile oynanacak hazırlık maçından bir gün önce yaptığı açıklamayla 30 yaşındaki futbolcunun kaptanlığa getirildiğini duyurdu. Ancak Schweinsteiger yarın Dünya Kupası finalindeki rakipleri Arjantin karşısında sahada olamayacak. 108 kez milli formayı giymiş olan tecrübeli oyuncunun dizindeki sakatlığı henüz geçmedi. 10 yıldan fazla bir süredir milli takıma hizmet eden Schweinsteiger A milli takım formasını ilk kez 6 Haziran 2004’te Macaristan ile oynanan hazırlık maçında giymişti.

Milli takım teknik direktörü Joachim Löw yeni kaptan hakkında “Bastian Schweinsteiger ile yıllardır güvene dayalı bir çalışmamız var. Takım içinde ve teknik heyet tarafından son derece benimsenen bir oyuncu. Ayrıca saha içinde ve dışında iletişim sağlama konusunda çok iyi. Gerektiğinde büyük sorumluluklar üstlenmeyi bilmiştir” diye konuştu.

Flick'in yerine Schneider

Milli takımda Löw'ün yardımcılığı görevine de Thomas Schneider getirildi. 2006'dan beri milli takımda yardımcı antrenörlük yapan Hansi Flick, 1 Eylül'den itibaren milli takımda sportif direktörlük görevini üstlendi. Son olarak Bundesliga takımlarından Stuttgart'ı çalıştıran Schneider 1 Ekim'den itibaren sahada Löw'ün yanında olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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