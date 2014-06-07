‘Panzerler’den farklı prova



Alman milli futbol takımı Brezilya’daki Dünya Şampiyonası öncesi aldığı farklı galibiyetle moral depoladı. Joachim Löw yönetimindeki Almanya, Portekiz ile oynayacağı ilk grup maçından 10 gün önce Ermenistan’ı 6-1 mağlup etti.

Alman milliler 27 bin kişinin tribünleri doldurduğu Mainz kentindeki maçın son 20 dakikasına beş gol sığdırdı. Almanya’nın gollerini Andre Schürrle (52.), Lukas Podolski (71.), Benedikt Höwedes (73.), Miroslov Klose (76.), ve Mario Götze (82./89.) attı. Ermenistan’ın tek sayısını 69’uncu dakikada Borussia Dortmund'un oyuncusu Henrikh Mkhitaryan penaltıdan kaydetti.

Alman milliler ilk yarıda istediği oyuna sahaya yansıtamadı. Devrenin son dakikasında Marco Reus sakatlanarak oyunu terk etti. Reus yerine oyuna giren Lukas Podolski ve Löw’ün ikinci yarının başında oyuna sürdüğü Mesut Özil'in girmesiyle tempoyu yükselten ‘Panzerler’ daha fazla pozisyon buldu. Almanya’nın dört golünü oyuna sonradan dahil olan futbolcular kaydetti.

Klose'den rekor

Maçta bir gol atan tecrübeli isim Miroslav Klose, milli formayla kaydettiği gol sayısını 69’a yükseltti. Klose böylece efsane isim Gerd Müller’i geride bırakarak Alman milli takım formasıyla en fazla gol atan oyuncu olma rekorunu tek başına eline geçirdi. Klose maç sonrası “Büyüleyiciydi. Sahamızdaki maçta bir gol atmak ve Brezilya’ya öyle gitmek istiyordum bunu da başardım” diye konuştu.

Teknik direktör Joachim Löw ise hakettikleri bir galibiyet aldıklarını söylerken “ikinci yarıda oyunun temposunu yeniden istediğimiz şekilde yükselttik. Ancak hem iklime alışmak hem de istediğimiz seviyeye gelebilmek için Brezilya’da bir kaç gün antrenmana ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum” dedi.

Alman milliler Cumartesi akşamı Brezilya’ya hareket edecek. Salvador kentine inecek olan ‘Panzeler’ oradan konaklayacakları Porto Seguro’daki kamp tesislerine geçecekler. Almanya ilk grup maçını 16 Haziran’da Salvador kentinde Portekiz karşısında oynayacak.