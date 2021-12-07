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Altın Kelebek sponsoru Pantene'den İbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü' verilmesine ilişkin açıklama

"Sponsorluk kapsamında tek isteğimiz jürinin en az yüzde 50'sinin kadınlardan oluşması yönünde olmuştur"

07 Aralık 2021 21:28

İbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü' verilmesi tepki çeken 47'nci Altın Kelebek Ödülleri'nin sponsoru şampuan ve saç bakım markası Pantene, 'kadın hakları konusundaki duruşunun net olduğunu' savundu.

İki gün önce düzenlenen ödül töreninde Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü' verilmesi tepki çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları türkücünün, kadınlar hakkındaki açıklamarını ve partnerlerine şiddet uyguladığına dair geçmişteki haberleri paylaşarak Pantene için boykot çağrısı yapmıştı.

Şirketin Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlanarak 'ödül verilen sanatçılarla ilgili bir dahiliyetin olmadığı' kaydedildi.

Sponsorluk kapsamında tek isteğin 'jüri üyelerinin yüzde 50'sinin kadın üyelerden oluşması' olduğu belirtilerek P&G Türkiye ve Pantene'in 'cinsiyet eşitliği için mücadele eden şirketler' olduğu ifade edildi.

İbrahim TatlısesAltın Kelebek ÖdülleriYaşam Boyu Onur Ödülü
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