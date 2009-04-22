Panionios'ta Ferrara dönemi



Bekçikalı Teknik Direktör Emilio Ferrera, gelecek ay Panionios'un başına geçecek. Yunan kulübü, Ferrera ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



Panionios'ta teknik direktörlük görevine Emilio Ferrera getiriliyor.



Ferrera, görevi Giotis Stamatopoulos'dan devralacak. Stamatopoulos, geçen kasımdan bu yana, istifa eden Ewald Lienen'in yerine takımı çalıştırıyordu.



Ferrera ise başka Yunan kulübünden, Panthrakikos'tan istifa etmişti. Panionios, Yunanistan Ligi'nde Panthrakikos'un 2, lider Olympiacos'un 35 puan gerisinde, 11. sırada.



