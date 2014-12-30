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Spor

Pandev Genoa yolcusu

Goran Pandev'in, Serie A ekibi Genoa'ya imza atmak üzere olduğunu iddia edildi

30 Aralık 2014 12:10

Galatasaray'ın transfer döneminin son günü Napoli'den kadrosuna kattığı Goran Pandev, İtalyan kulübü Genoa ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

İtalya'da yayın yapan haber siteleri Pianetagenoa ve Novantesimo, Galatasaray'da teknik patron Hamza Hamzaoğlu'nun kupa maçları dışında forma şansı vermediği Goran Pandev'in, Serie A ekibi Genoa'ya imza atmak üzere olduğunu iddia etti.

Transfer teklifinde bulunan Genoa'nın, sarı-kırmızılı yönetim ve Makedon golcüden haber beklediği belirtildi. İtalyan basını, bonservis ücreti ödenmeyecek oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağını ileri sürdü.

Sarı-kırmızılı forma altında Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçta 4 gol kaydeden Pandev, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ise beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli futbolcu, sezon başında 2.4 milyon Euro garanti ücret karşılığında 2 yıllık mukaveleye imza atmıştı. 

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